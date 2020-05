AIC, Calcagno: "Fiducia nella ripartenza ma niente partite di pomeriggio"

Ultime notizie calcio - Umberto Calcagno, vicepresidente dell'AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Radio 1:

"Gli staff delle società sono sempre più preparati e sono certo che metteranno la loro competenza a disposizione dei calciatori per far ripartire la macchina al meglio. Per quanto riguarda gli orari delle partite, abbiamo fatto un'esplicita richiesta. Non possiamo utilizzare lo slot del pomeriggio, giocando ogni 3 giorni e dopo un lungo periodo di inattività. Se c'è la possibilità dobbiamo finire i campionati secondo il format prestabilito. In caso contrario, fossimo costretti a playoff e playout, qualche problema ci potrà essere. Siamo comunque sulla strada giusta sperando che la curva epidemiologica continui a darci una mano".