Agresti: "Il sogno di Commisso è Spalletti subito, ma ci sono anche altri due nomi"

Stefano Agresti ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il "Microfono Aperto".

SU CONTE: "E' un grandissimo allenatore, riesce a tirare fuori il massimo dalla squadra nei primi anni, ma il suo atteggiamento è quello di mettersi sempre in una posizione di forza. E' un atteggiamento non simpatico ma che fa parte del personaggio".

SU MONTELLA: "Credo sia arrivato il momento che la Fiorentina cambi l'allenatore. Con tutto il rispetto per Montella, i risultati sono incredibilmente negativi. La media punti è imbarazzante, da piena retrocessione. La Fiorentina non è una squadra straordinaria, ha delle lacune ed ha perso Chiesa e Ribery, ma il rendimento non può essere così modesto. Quasi inevitabile esonerare Montella, Commisso forse ha pure atteso troppo".

SUL SOSTITUTO DI MONTELLA: "Lo stanno studiando in queste ore i dirigenti viola. Tra i candidati ci sono sicuramente Iachini, Prandelli e Ballardini. Il sogno di Commisso è Spalletti, che però non vuole rinunciare al contratto che lo lega ancora all'Inter".