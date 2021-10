Napoli Calcio - Andrea Agostinelli ha parlato a Tuttomercatoweb:

Il Napoli oltretutto adesso è sempre più atteso al varco...

"Se da una parte per la squadra di Spalletti potrà essere più difficile per quel motivo che ho detto, d'altro canto può succedere l'inverso, cioè che se il Napoli parte alla grande e va in vantaggio può mettere in crisi la Roma perchè può anche esserci la contestazione del pubblico".