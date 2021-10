Agostinelli: "Meret-Ospina? Il dualismo non fa bene a nessuno: Spalletti deve avere le idee chiare"

Napoli Calcio - Andrea Agostinelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ospina-Meret? Ospina ha grande professionalità, Meret è visto da tutti come grande portiere ma non riesce ad esplodere. In Nazionale è diverso, ci si trova poche partite all'anno ma nel club ci si allena insieme: il dualismo non fa bene a nessun portiere. Un allenatore deve avere idee chiare in quel ruolo. Juric? I giocatori del Napoli dovrebbero avere una cattiveria agonistica elevata nell'affrontarlo visto quanto accaduto col Verona nell'ultima giornata della socrsa stagione".