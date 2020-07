A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore

“Al di là del numero dei rigori, questi poi vanno segnati. La scarpa d’oro ad Immobile è un riconoscimento meritatissimo. Milik mi piace come giocatore e credo abbia anche grande mercato. Credo che le sirene in entrata ed in uscita stiano influendo sul suo rendimento: sentir parlare di Osimhen, di Petagna non ha aiutato un calciatore ormai in partenza”.