Adani: "Un ex Napoli ha rifiutato la panchina del Cagliari per rispetto di Mazzarri"

Ultime calcio - Daniele Adani ha rivelato su Instagram un retroscena legato al Cagliari:

"Chi ha seguito la Bobo Tv ieri, sa che ieri verso le 23 circa abbiamo dato questa informazione: a Claudio Bellucci, ex vice di Mazzarri, è stato chiesto di allenare il Cagliari. Questa è la verità perché Claudio l’ha detto a me chiedendomi di fare informazione, di fare verità e giornalismo, per dire le cose come stanno. Io rispetto Claudio, che è un uomo che ha preferito declinare questa proposta per correttezza verso Mazzarri. Ognuno è libero di fare quello che vuole, quindi lui ha rinunciato all’incarico per rispetto di Walter. La notizia è una, perché oggi da nessuna parte è uscita questa informazione?".