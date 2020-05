Accostato anche al Napoli, Musso confessa: "L'interesse dell'Inter mi fa piacere, è un club con grande storia"

Ultime notizie calcio Napoli - Accostato anche al Napoli, Juan Musso, portiere dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TNT Sports:

"Mai avrei pensato di giocare più in Serie A che in Argentina nei miei tre primi anni di carriera. All'inizio ho avuto un piccolo infortunio e non giocavo. Aspettavo con ansia di scendere in campo e, quando sono arrivato, Rodrigo De Paul mi ha aiutato molto. L’interesse dell’Inter mi fa molto piacere, mi motiva a prescindere da come vada a finire. Ora è il mercato è fermo e non sappiamo neanche se potremo finire il campionato. Ho un grande affetto per l’Udinese, ma l’Inter è un club con grande storia nel calcio mondiale ed è stimolante già soltanto averla come avversaria”.