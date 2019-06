Accardi a CN24: "De Laurentiis sta facendo il salto di qualità. Bennacer? Un club inglese mi ha chiesto informazioni"

Beppe Accardi, agente, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

“Stanno tornando giocatori e allenatori in Italia. Si stanno tornando a spendere soldi per portare l’Italia a gareggiare a livello europeo. I gruppi stranieri in proprietà stanno portando investimenti freschi.

De Laurentiis fino ad oggi ha lavorato bene. Oggi sta facendo il salto di qualità rafforzandola per colmare il gap dalla Juve.

Bennacer? I giocatori se sono bravi sono bravi. Verratti sembrava non dover trovare spazio e poi ci siamo mangiati le mani quando l’ha preso il PSG. E’ seguito da Karja, io non c’ho niente a che fare con il calciatore. Ma è vero che una squadra inglese ha chiesto di lui.

Napoli tra le città più importanti d’Europa. Chiunque vorrebbe giocare con la maglia azzurra”