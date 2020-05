Avv. Grassani: "Gli abbonati Sky hanno diritto a un rimborso, il sistema calcio è in mano alle TV"

Ultime notizie Serie A. L’avvocato Mattia Grassani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione “Radio Gol“. Ecco quanto dichiarato:

Le partite in chiaro? Bisogna distinguere l’aspetto politico da quello commerciale poiché i bilanci fanno parte di squadre che hanno intenzioni di lucro e trovare un punto d’incontro è difficile, com’è complesso ad ora riavvicinare il pubblico al calcio.

Gli abbonati continuano a pagare Sky? L’abbonato ha il diritto di ottenere la riduzione o il rimborso del prezzo pagato come in ogni rapporto contrattuale. Lo scenario sta mostrando tutta la debolezza di questo sistema, il sistema calcio è in mano alle emittenti televisive. Questo sistema urge una nuova negoziazione. Spero che la battaglia non si concluda con una guerra senza esclusione di colpi ma allo stesso tempo se si ha un contratto e le partite vengono mandate in onda anche ad agosto, bisogna pagare il contratto oppure avere una riduzione per un concentramento delle partite.