Ultimissime formazioni Venezia-Napoli, Sky: la scelta Osimhen-Mertens

Ultimissime formazioni Venezia Napoli Sky. Alle ore 15:00 allo stadio Penzo scendono in campo Venezia Napoli. Arrivano aggiornamenti importanti di formazione da Sky di Venezia Napoli. La squadra di Spalletti della SSC Napoli rincorre Inter e Milan per la testa della classifica di Serie A e sarà ospita dal Venezia di Zanetti. Dalla redazione di Sky Sport le ultime di formazione Venezia Napoli.

Ultimissime formazioni Venezia Napoli, Sky

Svelate da Sky le ultimissime formazioni Venezia Napoli:

Il Covid sembra aver mollato la presa sulla squadra di Zanetti, sono 7 i giocatori che si sono negativizzati. Diverse sorprese di formazioni rispetto l'andata visto il mercato che ha fatto il Venezia che punta alla salvezza. Ballottaggi aperti tra Nani-Okereke, Henry-Nsame e Aramu-Johnsen. A centrocampo ancora Cuisance.

Formazione Sky VENEZIA (4-3-3) probabile formazione: Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Nani. All.: Zanetti.

Il Napoli non può perdere punti per la lotta alle prime posizioni di classifica. Le ultimissime di formazioni da Sky per il Napoli che dovrebbe puntare su Ospina in porta al posto di Meret, con in difesa ancora la coppia Juan Jesus Rrahmani. A centrocampo confermati Fabian Ruiz e Lobotka, con Zielinski, Politano e Insigne dietro Osimhen. Parte fuori Mertens. Questa la possibile formazione Venezia Napoli di Spalletti:

Formazioni Sky NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.