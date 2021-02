Ultimissime formazioni Sky, Atalanta-Napoli: c'è Elmas, out Koulibaly e Politano! Gasperini in emergenza sulla fascia destra

Serie A - Atalanta-Napoli, partita importante per la lotta all'Europa, con entrambe le squadre che cercano una posizione tra le prime quattro per la prossima edizione di Champions League. Attese nel corso della prossima settimana dagli incroci italo-spagnoli di Champions ed Europa League rispettivamente contro Real Madrid e Granada, Atalanta e Napoli sono avversarie questo pomeriggio a Bergamo nella 23esima giornata di Serie A. Di fronte due squadre appaiate a quota 40 punti (il Napoli ha però una partita da recuperare, contro la Juventus) e in stagione si sono già incrociate tre volte: 4-1 per il Napoli nella partita di andata, sorrisi per l'Atalanta in semifinale di Coppa Italia (0-0 e 3-1). Il club nerazzurro non vince da tre partite casalinghe in campionato (2N, 1P), dopo una serie di quattro successi interni consecutivi. Occhio alle scelte a gara in corso di Gasperini e Gattuso: Atalanta (11) e Napoli (9) sono le due squadre che hanno segnato più gol con subentrati in questa Serie A. Insieme hanno totalizzato il 26% delle reti complessive di giocatori entrati dalla panchina nel campionato in corso (20/76).

Ultimissime formazioni Sky Atalanta-Napoli. Queste le possibili scelte definitive di Gasperini e Gattuso per Atalanta e Napoli: