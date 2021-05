Spezia-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso con la difesa obbligata, spazio ad Osimhen dal 1'. Italiano insiste su Verde

Napoli Calcio - Il Napoli affronterà domani, in trasferta, lo Spezia alle ore 15 per continuare la propria corsa alla qualificazione in Champions League.

QUI SPEZIA - Italiano non avrà a disposizone Nzola e Leo Sena ma ha qualche dubbio di formazione che scioglierà nelle prossime ore. Dovrebbe partire dalla panchina Saponara, così come Chabot in difesa e Galabinov in attacco. Spazio a Provedel tra i pali e Verde in attacco che dovrebbe spuntarla su Agudelo.

Spezia (4-3-3) - Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Verde. All. Italiano

QUI NAPOLI - Torna a disposizione Ospina, gli assenti sono noti: Ghoulam, poi Koulibaly infortunato, Lobotka operato alle tonsille e Maksimovic positivo al Covid-19. Gattuso ha convocato anche quattro Primavera: Costanzo, Zedadka, Labriola e D’Agostino. La formazione è abbastanza scontata, anche se ci sono i soliti ballottaggi. Meret tra i pali, poi difesa con Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e uno fra Mario Rui e Hysaj, col primo favorito. In mezzo al campo Demme e Fabiàn Ruiz. Sulla trequarti Lozano con Zielinski e Insigne e in avanti Osimhen.

Napoli (4-2-3-1) - Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabiàn, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

RIPRODUZIONE RISERVATA