SKy - Lecce-Napoli, la probabile formazione degli azzurri: c'è Lindstrom dal primo minuto

Notizie Calcio Napoli – Dopo la bella vittoria contro l'Udinese per 4-1, il Napoli punta a trovare i tre punti anche contro il sorprendente Lecce di D'Aversa. Sarà scontro diretto al Via del Mare visto che entrambe le squadre contano 11 punti in classifica. Il collega di Sky, Gianluca Di Marzio, prova ad intuire la probabile formazione degli azzurri per la gara:

Squadra che vince, non si cambia. Contro l'Udinese il Napoli è tornato ai tre punti dopo aver perso contro la Lazio e pareggiato con Genoa e Bologna. Confermato quindi il 4-3-3 anche sul campo del Lecce, con Meret in porta e una linea difensiva formata da Mario Rui a sinistra, Natan e Ostigard al centro e Di Lorenzo sulla fascia destra.? In mezzo al campo ci saranno ancora Zielinski, autore del primo gol contro l'Udinese, supportato al centro da Stanislav Lobotka e uno tra Anguissa e Cajuste. In attacco invece il tridente potrebbe essere formato da Lindstrom, Osimhen e Kvaratskhelia, anche se Rudi Garcia ha considerato anche l'opzione Raspadori in quella zona di campo.

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa/Cajuste, Lobotka, Zielinski; Lindstrom/Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.