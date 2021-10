Roma Napoli, probabili formazioni: rientra Zielinski, Politano preferito a Lozano! Zaniolo stringe i denti

Roma Napoli probabili formazioni - Ci siamo, è la vigilia di un crocevia della stagione di Serie A per le squadre di Josè Mourinho e Luciano Spalletti. Si tratta infatti della sfida della 9ª giornata di Serie A che però assume già un significato molto importante sia per l'umore che per la classifica delle due squadre. Umori opposti, per la Roma che ci arriva dopo il brutto 6-1 col Bodo Glimt. In più, i giallorossi sono a 9 punti dal Napoli e una sconfitta li allontanerebbe 12 lunghezze dalla testa della classifica. Dall'altro lato, tanta la pressione sul Napoli, che ha fatto 8 su 8 in Serie A e arriva al match galvanizzato dalla bella gara di Europa League, vinta 3-0 contro il Legia Varsavia.

Roma Napoli quando si gioca?

Ma quando si gioca Roma-Napoli, partita di Serie A? La gara si disputerà domenica 24 ottobre, ore 18:00 allo stadio Olimpico. Subito dopo, l'altro big match della nona giornata: Inter-Juve alle 20:45.

Convocati Roma Napoli

Prima di arrivare alle probabili formazioni dei due tecnici, che oggi hanno parlato in conferenza presentando il match, ecco i convocati di Roma-Napoli. Mentre la Roma non ha ancora diramato la lista dei convocati per il match di Serie A, giocando in casa, ecco la lista dei convocati di Spalletti. Di seguito i convocati di Roma-Napoli:

Roma : in attesa di comunicazione

: SSC Napoli: Marfella, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.

Roma Napoli Formazioni

Probabili formazioni Roma-Napoli

Partiamo dalla Roma per le probabili formazioni della gara contro il Napoli. Assenti Smalling e Spinazzola, ma Josè Mourinho recupera Zaniolo e in conferenza non si nasconde: Zaniolo e Mkhitaryan sono i due uomini che il Napoli deve temere. Sull'undici dall'inizio zero dubbi, perché la formazione l'ha annunciata Mourinho in conferenza: "Giocherà la stessa formazione che ho schierato contro la Juventus". E allora, saranno Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan a giocare dietro Abraham. Con Vina e Karsdorp sulle fascie, e la coppia Cristante-Veretout che ha riposato in settimana, che giocherà a metà campo. Ecco quindi la probabile dei giallorossi:

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez,Vina, Veretout, Cristante, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham.

Per quanto riguarda il Napoli invece, oltre gli indisponibili Malcuit e Ounas, è assente anche Kostas Manolas fra i convocati. Recuperato invece Zielinski, che insidiaElmas per una maglia dal primo minuto. Niente dubbi invece in porta e in difesa: rientrano Ospina e Rrahmani dal primo minuto. Ha riposato Mario Rui squalificato in coppa e quindi rieccolo sulla fascia mancina. Rientra anche Fabian Ruiz al fianco di Anguissa, conferme per Politano e Insigne dietro Victor Osimhen: in campionato il quartetto d'attacco preferito per i big match è ormai cosa nota. E allora si farà di tutto per avere il centrocampista polacco, Piotr Zielinski dal primo minuto: non a caso, per precauzione, Spalletti non l'ha nemmeno convocato col Legia. Quartetto sì, in fase offensiva, ma in caso di presenza di Zielinski vedremo spesso uno schieramento col 4-3-3 per andare a mettere in difficoltà e creare superiorità numerica. Ecco quindi la probabile degli azzurri:

SSC Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

di Manuel Guardasole