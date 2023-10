Napoli-Real Madrid, le probabili formazioni di Sky: tre cambi per Garcia rispetto al Lecce

Notizie Calcio Napoli - In arrivo tre cambi per il Napoli in vista della gara di domani al Maradona contro il Real Madrid. Rispetto alla gara del Via del Mare contro il Lecce si rivedranno dal primo minuto: Victor Osimhen, Matteo Politano e Mario Rui.

Alcuni ballottaggi per il Real con Modric preferito a Kroos che quindi si accomoda in panchina almeno all’inizio. Sulle fasce probabile presenza di Camavinga, il giovane centrocampista reinventato per esigenze come terzino. In attacco dovrebbe partire dal primo minuto Joselu, ma Rodrygo è pronto a scalzare il compagno.

Probabili formazioni Napoli-Real Madrid

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius. All. Carlo Ancelotti