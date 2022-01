Juventus-Napoli, le probabili formazioni: azzurri contati, difesa inedita e Zanoli dal 1'. Insigne ci sarà!

Sarà una giornata di campionato anomala con diverse gare che non si giocheranno e tante altre condizionate dalle assenze per COVID-19. Juventus-Napoli, infatti, sarà una di queste (salvo cambiamenti dell'ultima ora) con gli azzurri che si sono presentati a Torino con molte assenze e l'ulteriore blocco per altri 3 calciatori arrivato dall'Asl. Queste le probabili formazioni:

Juventus Napoli probabili formazioni

QUI JUVENTUS - Tra i pali Allegri conferma Szczesny, difesa a quattro con Rugani ad affiancare De Ligt, visti gli stop di Bonucci e Chiellini, e il ritorno di Alex Sandro da titolare. Morata, in attacco, dovrebbe essere confermato dal primo nonostante le voci di mercato. Dietro di lui, i rientranti Dybala e Chiesa.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Dybala, Morata.

QUI NAPOLI - Napoli in difficoltà, non ci sarà neanche Spalletti. Assente Meret per covid, tra i pali ancora Ospina. Esperimenti difensivi con Zanoli e Ghoulam dal 1' e Di Lorenzo al centro visto che l'Asl ha bloccato l'impiego di Rrahmani, Zielinski e Lobotka (salvo cambiamenti dell'ultimo momento che consentirebbero l'utilizzo dei tre calciatori). In mezzo al campo Elmas e Demme con Petagna centravanti e Mertens alla spalle. Sugli esterni Insigne, dopo la firma col Toronto di ieri, e Politano.

Napoli (4-2-3-1) - Ospina, Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Demme, Elmas, Politano, Mertens, Insigne, Petagna.

RIPRODUZIONE RISERVATA