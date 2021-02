Il Mattino - Napoli-Granada, le scelte di Gattuso: Elmas o Politano punta, si torna alla difesa a tre

Napoli - Gattuso con gli uomini contati in Napoli-Granada. Intanto, Il Mattino, scrive delle possibili scelte dell'allenatore azzurro contro gli spagnoli in Europa League. Demme e Hysaj non sono al 100% per partire con la squadra. Mertens ha fatto 25 minuti di allenamento individuale e andrà in panchina ma ha poca autonomia. Si torna alla difesa a 3 con Rrahmani, Maksimovic e Koulibaly, centrocampo a 4 con Elmas esterno a sinistra e Di Lorenzo a destra, ma occhio ad Elmas punta come già capitato in Nazionale.