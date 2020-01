Probabili formazioni Serie A - 19° giornata: Zapata e Ibra subito titolari! 12 squalificati

Probabili formazioni - Riparte la Serie A Tim, con la 19a giornata di campionato del Calendario Serie A 2019/20. Giornata che comincerà sabato 11 gennaio, per concludersi lunedì 13 gennaio. Anche per gli appassionati di fantacalcio, vi proponiamo le probabili formazioni Sky, 19a giornata tra squalificati ed insisponibili. Probabile e ufficiali formazioni con le scelte dei titolari aggiornate del campionato Serie A. Mediaset come Sky e tanti altri mostra le proprie scelte di formazione reale e possibili. Live le ultime dai campi, goal, 19 giornata. Schieramenti, stasera e le news, prossima giornata. Riparte la A con le scelte ufficiale. Qui tutte le probabili formazioni fantacalcio Serie A delle partite Serie A. Formazioni Serie A. leghe, tempo, corriere, juve, lista, infortunati, squadre, sport, prima, gazzetta, giocatori, titolare, juve.

Serie A partite:

11/01/2020 Sabato 15.00 CAGLIARI – MILAN SKY

11/01/2020 Sabato 18.00 LAZIO – NAPOLI SKY

11/01/2020 Sabato 20.45 INTER – ATALANTA DAZN

12/01/2020 Domenica 12.30 UDINESE – SASSUOLO DAZN

12/01/2020 Domenica 15.00 FIORENTINA – SPAL SKY

12/01/2020 Domenica 15.00 SAMPDORIA – BRESCIA DAZN

12/01/2020 Domenica 15.00 TORINO – BOLOGNA SKY

12/01/2020 Domenica 18.00 HELLAS VERONA – GENOA SKY

12/01/2020 Domenica 20.45 ROMA – JUVENTUS (*) SKY

13/01/2020 Lunedì 20.45 PARMA – LECCE SKY



Probabili formazioni, 19a giornata - Qui le probabili formazioni Serie A 19 giornata che vede già sfide molto interessanti. Giornate ultimissime. Questi i calciatori squalificati che non saranno a disposizione per la 19esima giornata di Serie A:

Rodrigo Bentancur della Juventus per 2 turni

della per Berardi del Sassuolo per 2 turni

del per Cistana e Tonali del Brescia per 1 turno

e del per Skriniar e Barella dell' Inter per 1 turno

dell' per Parolo della Lazio per 1 turno

della per Barillà del Parma per 1 turno

del per Colley e Depaoli della Sampdoria per 1 turno

della per Locatelli del Sassuolo per 1 turno

del per Tomovic della SPAL per 1 turno

Ancora fermi ai box per infortunio: - (Atalanta); Dijks (Bologna); Dessena (Brescia); Cacciatore, Ceppitelli, Cragno, Pavoletti (Cagliari); - Ribery (Fiorentina); Kouamé, Lerager (Genoa); D'Ambrosio (Inter); Chiellini, Higuain, Khedira (Juventus); Correa, Lukaku, Vavro (Lazio); Fiammozzi (Lecce); Biglia, Duarte (Milan); Koulibaly, Maksimovic, Malcuit, Mertens (Napoli); Gervinho, Karamoh (Parma); Kluivert, Mkhitaryan, Pastore, Santon, Zappacosta (Roma); Barreto, Ferrari, Ramirez (Sampdoria); Chiriches, Defrel, Duncan, Marlon (Sassuolo); D'Alessandro, Fares, Reca (SPAL); Ansaldi, Baselli, Lyanco (Torino); Samir (Udinese); Bessa, Crescenzi, Empereur, Salcedo (Verona).



Probabili formazioni Cagliari-Milan

MILAN (4-3-3): Donnarumma G., Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.



CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen, Faragò, Cacciatore, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.



Probabili formazioni Lazio-Napoli

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Milinkovic-Savic, Parolo, Lulic; Correa, Immobile.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Insigne, Milik, Callejon.

Probabili formazioni Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Vecino, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.



ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez, Ilicic; Muriel.



Probabili formazioni Udinese-Sassuolo



UDINESE (3-5-2): Musso, De Maio, Troost Ekong, Nuytink; Larsen, Mandragora, Fofana, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Musso, De Maio, Troost Ekong, Nuytink; Larsen, Mandragora, Fofana, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Probabili formazioni Fiorentina-Spal

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswill; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa.

Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa.

SPAL (4-3-1-2): Berisha, Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Valoti, Missiroli, Strefezza; Kurtic; Paloschi, Petagna.

Probabili formazioni Sampdoria-Brescia

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. 

Probabili formazioni Torino-Bologna

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Lukic, Rincon, Laxalt; Berenguer, Verdi. Belotti.

Sirigu, Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Lukic, Rincon, Laxalt; Berenguer, Verdi. Belotti.

Probabili formazioni Verona-Genoa

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

GENOA (4-3-2-1): Radu, Ghiglione, Romero, Criscito, Pajac; Sturaro, Schone, Cassata; Pandev, Agudelo; Pinamonti.





Probabili formazioni Roma-Juve

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Perotti, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.



JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt; Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt; Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni Parma-Lecce

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Hernani, Barillà; Kulusevski, Sprocati, Kucka.



LECCE (4-3-1-2): Gabriel, Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell'Orco; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco.



Foto Probabili Formazioni Fantacalcio.it (ex Fantagazzetta)

leghe, tempo, corriere, juve, ottava, lista, infortunati, squadre, sport, prima, gazzetta, giocatori, titolare, juve