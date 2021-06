Olanda, de Boer esce allo scoperto: "L'obiettivo è vincere l'Europeo. Poi nuoteremo nei canali"

Euro 2020 - Frank de Boer non si nasconde ed è molto fiducioso per le possibilità della sua Olanda di arrivare fino in fondo all'Europeo. Nella conferenza stampa in vista della sfida contro la Repubblica Ceca, il CT ha detto: "Se arrivassimo ai quarti, e questo dipenderà dalla nostra prestazione, penserei che avremmo fatto bene. Ma c'è solo una cosa che vorremmo fare, nuotare nei canali olandesi. Questo è l'obiettivo: non solo arrivare in finale, ma vincerla. Ci sono tante squadre di qualità che hanno i nostri stessi obiettivi, non sarà facile ma abbiamo le qualità per riuscirci. Tutto però deve funzionare alla perfezione; sono una persona positiva perciò dico che andrà tutto bene".