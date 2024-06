Italia, Di Lorenzo: "Spagna grande squadra, Spalletti ci ha chiesto coraggio nel giocare la palla!"

Ultime notizie. Stasera c'è Spagna-Italia, seconda giornata della fase a gironi di Euro2024. Nel pre-partita il terzino del Napoli e della Nazionale italiana Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky SPort.

"L'atmosfera è bella, la viviamo ogni giorno. Anche fuori dall'hotel ci sono sempre tante tifosi. È una cosa bella, che ci spinge a fare di più. Stasera ci sarà una bellissima atmosfera. Abbiamo voglia di giocare queste partite.

Sappiamo che affrontiamo una grande squadra. Abbiamo voglia di confrontarci contro queste grandi squadre. Dovremo avere coraggio nel giocare il pallone, è quello che ci chiede Spalletti. Sapendo che in alcuni momenti non sarà possibile. Dovremo mettere in campo qualità per esaltare i loro punti deboli.

Tutte le partite sono difficili. Nella prima partita abbiamo dimostrato maturità. Questa sera il livello si alza, ma siamo pronti perché queste sono le partite belle da giocare".