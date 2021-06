Il Mattino - braciata, pizza e Belgio-Portogallo per studiare gli avversari, Insigne lancia il rito dell'Italia

Europei 2021 - Una braciata, la pizza, e la partita tra Belgio e Portogallo da vedere in tv per studiare i prossimi avversari. Giornata di riposo e relativo relax per la Nazionale a Coverciano con il solito rito di Lorenzo Insigne che ha chiamato Ciro Oliva per fare pizze gourmet a tutto il gruppo. Era già successo dopo la qualificazione agli ottavi. E anche ieri si è ripetutto il rito.

Come riportato da Il Mattino, dopo il dovuto riposo gli azzurri si sono presentati nel pomeriggio per una sessione leggera tra palestra e piscina prima di festeggiare con una grande grigliata, secondo l’altro rituale scelto dopo ogni vittoria in questo Europeo. Da oggi scatterà la preparazione vera e propria per i quarti, con tre allenamenti, tutti alle 19 a porte chiuse, fino al 30 giugno. Resta ancora da definire al momento il programma di lavoro e organizzativo del primo luglio, giorno della partenza per Monaco.