Euro 2024, la Germania travolge la Scozia nel match inaugurale

Ultime calcio - Non c'è storia a Monaco con la Germania che batte 5-1 la Scozia nel match inaugurale di Euro 2024. Dopo meno di dieci minuti, Kroos inventa, Kimmich rifinisce e dal limite Wirtz, con un destro di prima intenzione, firma il primo gol di Euro 2024.

La Germania batte la Scozia

Wirtz, poi, si mette in vetrina l'altro talento del 2003, Jamal Musiala, che poi sarà tra i migliori in campo. Un'altra azione strepitosa dei terribili ragazzi di Nagelsmann, assist di Havertz e rete del gioiellino del Bayern Monaco. Sul rigore Havertz rimane freddo e fa 3-0. Al 63' entra Fullkrug, al centravanti bastano 5' per andare in rete: il poker è servito, 4-0. La Scozia trova la rete della bandiera all'87' su autogol di Rudiger. Chiude i contro Emre Can al 93' con un preciso destro da fuori area.