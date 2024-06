Euro 2024, va male la seconda gara del girone per l'ex tecnico azzurro Francesco Calzona. Dopo la sorprendente vittoria per 1-0 contro il Belgio, la sua Slovacchia cade infatti per 2-1 contro l'Ucraina nonostante anche il vantaggio iniziale degli slovacchi poi rimontati.

Perde la Slovacchia, la situazione nel girone E di Euro 2024

Romania 3, Ucraina 3, Slovacchia 3 e Belgio 0: questa la classifica in attesa del match di giornata tra prima e ultima che potrebbe portare l'intero gruppo a pari punti.