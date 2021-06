Cristiano Ronaldo getta la fascia: ecco poi cosa gli ha detto Lukaku [VIDEO]

Europei 2021. Cosa si sono detti Cristiano Ronaldo e Lukaku? Al termine del match tra Belgio e Portogallo, le telecamere si sono soffermate sull'abbraccio tra CR7 e l'attaccante dell'Inter, sorpresi a salutarsi a fine partita nonostante gli screzi che c'erano stati tra i due quest'anno in Serie A. Si parla molto anche del gesto di Cristiano Ronaldo, che ha gettato a terra la fascia di capitano della Nazionale portoghese a fine partita.

Oggi sul Corriere della Sera una ricostruzione dell'abbraccio tra Ronaldo e Lukaku.

Cosa ha detto Lukaku a Ronaldo

«Thank you, man. Respect». L’Europeo di Ronaldo è finito da pochi istanti, la fascia di capitano della Nazionale portoghese è volata via, trattata in malo modo. Per stizza, rabbia, delusione, non tradimento o sfregio, ci mancherebbe. Lukaku lo va a cercare, gli mette il braccione destro attorno al collo, gli parla. Sono frasi belle, perché Cristiano annuisce più volte, quindi sospira: «Grazie, rispetto».

Ronaldo fascia di capitano Lukaku

Forse il centravanti del Belgio - e dell’Inter - gli ha voluto testimoniare la sua ammirazione. Forse gli ha spiegato che stava scherzando qualche giorno prima quando, a chi gli ha ricordato la classifica dei cannonieri della serie A vinta proprio da CR7, ha replicato sferzante: «Ma io mi sono preso lo scudetto».