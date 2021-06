CorrSera - Insigne, meno ghirigori e più concretezza: Se diventasse concreto negli ultimi metri, diventerebbe compiuto

Euro 2020 - Il primo tiro è stato suo. Naturalmente con il giro, il marchio di fabbrica di Lorenzo Insigne. Stavolta, però, troppo prevedibile. A volte sembra quasi una forzatura. Il capitano del Napoli insiste sempre con lo stesso colpo, omaggio a Del Piero, il suo idolo da ragazzino. Un’ossessione che rischia di trasformarsi in un limite. Prima dell’Austria Lorenzo ci ha pure scherzato sopra: «La prossima punizione la tiro dritta». Ma è troppo affezionato a quel gesto nobile. Lui il pallone è abituato ad accarezzarlo, non a schiaffeggiarlo. Tocchi morbidi e vellutati, anche dopo un dribbling. Se diventasse concreto negli ultimi sedici metri, diventerebbe un giocatore compiuto. Meno ghirigori e più concretezza. Anche per prendersi l’Italia.