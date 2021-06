Europei 2021 - Christian Eriksen è in condizioni stabili. Arrivano aggiornamenti dalla Federazione danese in un comunicato all'indomani del malore che ha colto il centrocampista durante la sfida di Euro 2020 con la Finlandia. "Questa mattina gli abbiamo parlato, ha inviato i suoi saluti ai compagni - si legge nel tweet della Dbu - Le sue condizioni sono stabili e continua a essere ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti".