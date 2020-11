Uefa, Christillin: "Stasera onoreremo Maradona. Boniperti lo rifiutò alla Juve per il nome, che errore per Agnelli"

"Questa sera, in #NapoliRijeka, l'Uefa renderà onore a Maradona e a #Napoli. L'Avv. Agnelli propose a Boniperti di prendere #Maradona alla Juventus quando Diego aveva 17 anni. Boniperti non lo prese per il nome, salvo pentirsi con il tempo. E l'Avvocato a più riprese rimarcò quell'errore. L'ho incontrato spesso, #Maradona, aveva riallacciato i rapporti con la Fifa grazie al Presidente Infantino dopo i burrascosi precedenti con Blatter". Questo il commento di Evelina Christillin, membro esecutivo Uefa e molto vicina alla famiglia Agnelli e al mondo Juve