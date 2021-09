Spalletti in conferenza: "Europa League? Non è come spingere un interruttore, è la bici che sognavamo di pedalare. Insigne? Si è allenato, può essere in campo. 4-3-3? Dobbiamo saper cambiare a gara in corso..."

Conferenza Luciano Spalletti pre Leicester Napoli. Domani si scende in campo con l'Europa League e Leicester-Napoli, prima giornata del cammino d'Europa League 2021 con il Gruppo C del calcio Napoli che arriva dopo la vittoria in campionato di Serie A contro la Juventus. Si gioca in Inghilterra in casa del Leicester.

L'allenatore Luciano Spalletti alle 19.30 in conferenza stampa per parlare alla vigilia di Leicester-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 in conferenza stampa.

19:58 - Spalletti: "4-3-3? Ringrazio l'allenatore del Leicester, anche lui è un allenatore esperto nonostante la giovane età. Ha fatto vedere che oltre al fisico e alle vampate di velocità, sa benissimo usare anche la tattica che è una nostra qualità. E' un allenatore completo e attento. Abbiamo usato il 4-3-3 ma dobbiamo saper fare anche altre cose durante la partita. Probabilmente all'inizio sarà così, ma poi dobbiamo saper invertire l'atteggiamento con il 4-2-3-1. Ci sono calciatori come Anguissa che sa interpretare il doppio ruolo dando sostanza e quadratura davanti alla linea difensiva ma anche l'incursore".

19:57 - Spalletti: "Zanoli? Sta facendo bene, sta mettendo insieme presto conoscenze e crescita che ci vogliono per essere di questo livello. Dobbiamo fare valutazioni, ma sta crescendo in fretta. Malcuit ha fatto esperienze importanti nei campionati precedenti. Con cinque sostituzioni e una partita lunga 95 minuti può succedere di tutto".

19:55 - Anguissa: "Vardy da temere o altri? Dobbiamo pensare come una squadra e a tutti la squadra. Tutti loro possono essere pericolosi. Vardy è forte ma dobbiamo guardare a tutti".

19:52 - Spalletti: "Insigne in campo? Si è allenato e ha fatto tutto l'allenamento di stamattina. Se, dopo aver sviluppato le sensazioni di stasera e domani, potrebbe essere della partita. Ha subito questa botta, ma ha saltato un solo allenamento di quelli un po' più ritmati e quindi è nelle condizioni di essere scelto tra i titolari se non ci saranno reazioni negative. Gare di livello? La nostra vita sarà segnata da gare di questo tipo. Non vogliamo partite facili da disputare ma importanti contro squadre come il Leicester per mostrare una forza altrettanto importante".

19:50 - Spalletti: "Tre trasferte? Dobbiamo ottimizzare i tempi di recupero e, andandoci dentro, a cambiare qualche forza nuova, mettendo qualche calciatore pulito dalle tossine accumulate nelle partite precedenti. Per il momento siamo solo all'inizio e verrà fatto in minima parte. Non siamo nelle condizioni di dover pensare di cambiare 4-5 calciatori".

19:47 - Anguissa: "Che squadra è il Leicester? Giocano con grande intensità. La differenza principale con il calcio italiano è che è più tattico rispetto a quello inglese".

19:43 - Spalletti: "La cosa fondamentale quando si fa il nostro lavoro, è essere credibili con i calciatori. In ritiro cerchiamo qualcosa di stimolante per i calciatori. Quando vestono una maglia importante come quella del Napoli, devono dare il massimo. Poi ad un certo punto decidiamo di cambiare questo nell'atteggiamento nella preparazione delle partite, sarebbe un comportamento che i calciatori stanerebbero subito. Lo prenderebbero come un motivo per abbassare il livello della qualità di calcio e di attenzione dobbiamo avere. Non è come spingere un interruttore, dobbiamo costruire una mentalità vincente. Massimo rispetto per l'Europe League. Leicester-Napoli sono gare top, è la bicicletta che sognavamo di pedalare".

19:40 - Anguissa: "Sono molto felice di essere qui al Napoli e tutto è perfetto".

