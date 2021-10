Spalletti in conferenza: "Partita quasi perfetta! Mertens e Demme? Non s'è sentita la differenza con chi ha giocato di più. Roma? Mi preoccupano due cose" [VIDEO]

Conferenza Luciano Spalletti post Napoli Legia Varsavia. Si scende in campo con l'Europa League e Napoli-Legia Varsavia, terza giornata del cammino d'Europa League 2021 con il Gruppo C del calcio Napoli che arriva dopo la vittoria in campionato di Serie A contro il Torino. Si gioca al Maradona in casa contro il Legia Varsavia.

23.50 - Spalletti: "Il 6-1 della Roma mi preoccupa? No, è stato il risultato di stasera. La Roma può passare facilmente il turno, può succedere. Mi preoccupa la forza della loro squadra e del loro allenatore, aver fatto una buona prestazione oggi ci permette di arrivare con tranquillità al match. Staremo a vedere"

23.49 - Spalletti: "I giocatori che avevano giocato poco come Mertens e Demme? Per fare una prestazione dove tutti si divertono e viene fuori un livello importante, chi ha giocato non ha fatto sentire la differenza con chi ha giocato più spesso. Vanno fatti i complimenti per essersi fatti trovare pronti e per aver contribuito alla vittoria"

23.47 - Spalletti: "Un Napoli che si diverte? Stasera partita quasi perfetta, è stata ordinata, ha cambiato atteggiamento e ha fatto bene con entrambi. Chi è entrato l'ha fatto in modo feroce e motivato, il gruppo era felice e sono segnali importanti per un allenatore, dipendono dall'intelligenza dei calciatori"

