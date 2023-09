Sheriff Tiraspol-Roma: infortunio muscolare, Mourinho perde per il nuovo acquisto

Calcio - Brutte notizie per la Roma di José Mourinho che perde per infortunio un altro giocatore. Non gira per niente bene per la squadra del tecnico portoghese che dovrà fare a meno del giocatore. Si tratta del nuovo acquisto Renato Sanches, che si è fermato al minuto 28 della partita Sheriff Tiraspol-Roma dopo aver accusato un problemino fisico e mister Mourinho l'ha quindi prontamente sostituito con Leandro Paredes.