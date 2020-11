Rijeka in ritiro a Napoli in pieno centro città: i dettagli [ESCLUSIVA]

Si avvicina Napoli-Rijeka. Dopo la sosta per le nazionali che ha tagliato a metà il calendario dell'Europa League, cominciano le gare di ritorno dei gironi delle competizioni europee. Il cammino degli azzurri di Gattuso riprende dal San Paolo e dalla sfida al Rijeka. Gara che diventa fondamentale in ottica passaggio del turno ai sedicesimi di finale. La vittoria stentata della gara del 5 novembre scorso con gol di Demme e autogol di Braut, fa riflettere Gattuso su quanto sarà importante non sottovalutare l'avversario.

Rijeka in ritiro a Napoli, ecco dove alloggerà la squadra

Discorso diverso invece per il Rijeka, che ormai è di fatto fuori da ogni gioco in chiave passaggio turno, con ancora zero punti raccolti nel Girone F. La squadra di Rozman ha comunque voglia di venire a Napoli a fare bella figura. La vigilia della squadra croata inizierà con la partenza mercoledì mattina verso il capoluogo campano. Qui, come racconto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il Rijeka alloggerà in ritiro all'Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara, in pieno centro a Napoli. Struttura alberghiera che proprio sabato e domenica aveva ospitato la squadra di Gattuso in ritiro pre Milan.