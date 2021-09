Napoli-Spartak Mosca, dove vederla in Tv e Streaming? Si gioca giovedì 30 alle ore 18:45 al Maradona

Napoli-Spartak Mosca dove vederla? Si torna in campo con l'Europa League e si riprende dalla seconda giornata del Girone degli azzurri (Gruppo C) che vede la sfida al Maradona Napoli-Spartak Mosca. Dove vedere Napoli-Spartak Mosca in streaming e tv. La partita sarà trasmessa su DAZN come tutto il resto della competizione, così come anche su Sky Sport. La partita sarà trasmessa anche in streaming e non in chiaro questa volta.

Napoli-Spartak Mosca: fase a gironi, seconda giornata giovedì 30 settembre ore 18:45

Dove si vede Napoli-Spartak Mosca? La gara tra Napoli-Spartak Mosca sarà visibile su DAZN, disponendo di un abbonamento DAZN e visibile anche su Sky Sport.

Napoli-Spartak Mosca streaming Gratis - Dove guardare in streaming Napoli-Spartak Mosca? La partita è d'Europa League: è possibile, in alternativa, seguire il match anche in streaming, scaricando DAZN o su Sky con SkyGo.

Napoli-Spartak Mosca in chiaro su Tv8 non sarà visibile questa volta a differenza di quanto capitato in Leicester Napoli. La partita d'Europa League trasmessa in chiaro senza pagamenti sul canale Tv8 sarà Lazio Lokomotiv Mosca dalle ore 21:00.

