Lutto Maradona, il Rijeka era al San Paolo poco fa: minuto di raccoglimento per la squadra [FOTO]

Dramma Maradona - Muore oggi, 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona in Argentina. Il Rijeka, come riporta Sky Sport, era al San Paolo poco fa per la rifinitura allo stadio: la squadra che domani affronta il Napoli in Europa League ha omaggiato Diego con un minuto di raccoglimento.

Oltre a questo post, via Twitter:

"È stato un momento emozionante essere allo Stadio San Paolo oggi. Alle 17.30 suonano le campane a Napoli, la città si ferma, si parla solo della partenza della più grande. Arrivederci Diego Armando Maradona".