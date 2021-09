Leicester, Rodgers: "Napoli club da Champions, tra i favoriti per vincere l'Europa League! Spalletti fantastico, di grande esperienza. Mi aspetto il 4-3-3 ed il baccano dei nostri tifosi"

Ultimissime calcio Napoli - Domani si scende in campo con l'Europa League e Leicester-Napoli, prima giornata del cammino d'Europa League 2021 con il Gruppo C del calcio Napoli che arriva dopo la vittoria in campionato di Serie A contro la Juventus. Si gioca in Inghilterra in casa del Leicester di Brendan Rodgers che parla alla viglia del match in conferenza stampa.

Leicester-Napoli, Rodgers e Schmeichel in conferenza stampa

L'allenatore Brendan Rodgers - alle 14.30 - ed il portiere-capitano Kasper Schmeichel - alle 13.30 - parlano alla vigilia di Leicester-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 in conferenza stampa.

Rodgers: "Patson Daka? Ha giocato partite europee, quindi conosce la competizione. Col passare del tempo, lo vedremo diventare un giocatore migliore quando si adatterà al nostro modo di lavorare. Ma si è ambientato molto bene, finora"

Rodgers: "Margini di miglioramento? Penso che abbiamo avuto buone indicazioni. Ho sentito che la scorsa stagione dovevamo dare priorità a questa competizione e abbiamo sofferto, ora c'è più esperienza nella squadra. C'è freschezza e abbiamo profondità di rosa. Non vedo l'ora di giocare la partita con i tifosi in casa, dovrebbe esserci un gran baccano"

Rodgers: "Infortuni? Stiamo andando bene su questo fronte. Solo Wesley Fofana e James Justin non sono disponibili"

Rodgers: "La migliore squadra che ho avuto al Leicester? Speriamo, questa è la nostra idea. Siamo stati sfortunati nelle ultime due stagioni. Toccando il legno magari otteniamo la forma fisica e otteniamo un po' di fortuna con gli infortuni. Quando hai successo e vinci, vuoi continuare a vincere , ma non si tratta solo di talento, si tratta di mentalità e spirito. Le ultime due stagioni sono state fantastiche, ma è una nuova stagione e una nuova fame. Questa competizione è molto importante e vogliamo fare molta strada"

Rodgers: "Perché l'accordo per il contratto di Tielemans impegna così tanto tempo? Non ne ho idea. Mi concentro sul calcio e mi assicuro che sia il miglior giocatore possibile. È naturale, è un giocatore di talento che sta discutendo con il club. Non c'è nessun dramma, diventa un problema solo se c'è è una mancanza di impegno o intensità, ma con Youri non è mai stato così. Darò sempre il massimo per la sua crescita"

Rodgers: "Mi aspetto che il Napoli giochi 4-3-3 o 4-2-3-1? In molte delle partite che abbiamo visto hanno giocato 4-3-3. Hanno un allenatore fantastico e di grande esperienza. Dobbiamo prepararci per entrambi gli schemi, ma sento che giocherà 4-3-3"

Rodgers: "I commenti sul contratto di Tielemans? Ho visto quello che ha detto Youri e, come sempre ricevo da Youri, ha dato una risposta onesta. Ho un giocatore che si impegna molto, uno dei migliori professionisti con cui abbia mai lavorato. I colloqui sono in corso, ma ogni giorno arriva ed è un professionista di prim'ordine. Ha dimostrato la sua importanza per me, non cambia se ha quattro anni o sei mesi di contratto. È tra i suoi rappresentanti e la società quanto resta. È felice e sono felice che sia con noi"

Rodgers: "Il cambio format dell'Europa League influisce sui piani? Non così tanto. La nostra idea l'anno scorso era di finire al primo posto del gruppo e l'abbiamo fatto. Mi sentirò sempre sicuro che possiamo passare il turno, qualunque squadra affrontiamo. Abbiamo aggiunto alcuni giocatori per aiutarci con la profondità della rosa e speriamo di trarne vantaggio da qui a Natale. Qualunque squadra si affronti, spero di ottenere un risultato positivo"

Rodgers: "Maddison senza gol o assist in 15 partite? Ogni giocatore attraverserà sempre un periodo così, soprattutto con l'ascesa che ha avuto James. Gli infortuni lo hanno bloccato, ma non ho dubbi che nel corso della stagione sarà un giocatore importante per noi. Ha un grande talento, sta lavorando sodo in allenamento e dimostrerà il suo valore: non vedo l'ora di lavorare con lui. Al livello a cui è arrivato, ci sta che attraversi un periodo in cui non raggiungi un picco. Ma una volta che troverà il suo ritmo e noi miglioreremo come squadra, riprenderà quella forma"

Rodgers: "Napoli? Certamente credo che siano un club di Champions League. Arrivano in Europa League come uno dei favoriti. Sono pieni di giocatori di livello mondiale. È una partita così emozionante"

