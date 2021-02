Granada-Napoli, le ultime di formazione: Gattuso ha 13 giocatori di movimento a disposizione! Le possibili scelte degli azzurri

Europa League - L’emergenza si prolunga in casa Napoli e da ieri Gattuso ha aggiornato la conta dei disponibili a partire dalla gara di giovedì allo stadio de Los Cármenes: sono 15 in tutto, due dei quali portieri. Ne parla Tuttosport.

"Nel 4-2-3-1 contro gli andalusi (anche il Granada si presenterà senza 7 elementi) la prima linea dovrebbe essere formata da Politano e Insigne sugli esterni, Osimhen oppure Petagna punta centrale e Zielinski alle loro spalle, con Bakayoko (o Lobotka) ed Elmas (o Fabian Ruiz) in mezzo al campo. In difesa non sarà possibile fare turnover, con Di Lorenzo e Mario Rui in corsia, Maksimovic e Rrahmani centrali e Meret tra i pali"