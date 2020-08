Europa League, finale amara per l'Inter: vince il Siviglia dell'obiettivo azzurro Reguilon

Ultime notizie calcio. E' una finale di Europa League amara quella di Colonia per l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri perdono l'ultimo atto per 3-2 contro il Siviglia e devono dire addio al sogno di alzare il trofeo: nel primo tempo Lukaku (su rigore) e Godin rispondono alla doppietta di De Jong, ma a decidere la sfida è la rovesciata di Diego Carlos (con deviazione di Lukaku) a condannare l'Inter. Fa festa invece l'obiettivo azzurro Sergio Reguilon: il suo Siviglia è nuovamente campione in Europa League (per la sesta volta), per l'Italia c'è da rimandare ancora per un successo in campo europeo.