Chi segnerà il gol numero 100 del Napoli in Europa League?

di Claudio Russo (@claudioruss)

Il Napoli ha segnato 98 gol in UEFA Europa League (dalla fase a gironi in poi, esclusi i playoff) e punta al traguardo dei 100 gol nella manifestazione. Ma qual è stato il cammino per arrivare a due passi dalla cifra tonda? Dal 2009-2010 al 2021-2022, un tuffo nel passato con i marcatori dei 98 gol azzurri dalla fase a gironi in poi, rimangono esclusi i 3 messi a segno da Lavezzi e Cavani (doppietta) nel playoff contro gli svedesi dell’Elfsborg del 2010-2011. Chi sarà il marcatore del gol 100 della storia del Napoli in Europa League?

Luigi Vitale (Steaua Bucarest-Napoli 3-3, 30 settembre 2010) Marek Hamsik (Steaua Bucarest-Napoli 3-3, 30 settembre 2010) Edinson Cavani (Steaua Bucarest-Napoli 3-3, 30 settembre 2010) Ezequiel Lavezzi (Liverpool-Napoli 3-1, 4 novembre 2010) Edinson Cavani (Utrecht-Napoli 3-3, 2 dicembre 2010) Edinson Cavani (Utrecht-Napoli 3-3, 2 dicembre 2010) Edinson Cavani (Utrecht-Napoli 3-3, 2 dicembre 2010) Edinson Cavani (Napoli-Steaua Bucarest 1-0, 15 dicembre 2010) Marek Hamsik (Villarreal-Napoli 2-1, 24 febbraio 2011) Eduardo Vargas (Napoli-AIK Solna 4-0, 20 settembre 2012) Eduardo Vargas (Napoli-AIK Solna 4-0, 20 settembre 2012) Eduardo Vargas (Napoli-AIK Solna 4-0, 20 settembre 2012) Blerim Dzemaili (Napoli-AIK Solna 4-0, 20 settembre 2012) Edinson Cavani (Dnipro-Napoli 3-1, 25 ottobre 2012) Edinson Cavani (Napoli-Dnipro 4-2, 8 novembre 2012) Edinson Cavani (Napoli-Dnipro 4-2, 8 novembre 2012) Edinson Cavani (Napoli-Dnipro 4-2, 8 novembre 2012) Edinson Cavani (Napoli-Dnipro 4-2, 8 novembre 2012) Blerim Dzemaili (AIK Solna-Napoli 1-2, 22 novembre 2012) Edinson Cavani (AIK Solna-Napoli 1-2, 22 novembre 2012) Edinson Cavani (Napoli-PSV Eindhoven 1-3, 6 dicembre 2012) Lorenzo Insigne (Napoli-Swansea 3-1, 27 febbraio 2014) Gonzalo Higuain (Napoli-Swansea 3-1, 27 febbraio 2014) Gokhan Inler (Napoli-Swansea 3-1, 27 febbraio 2014) Goran Pandev (Napoli-Porto 2-2, 20 marzo 2014) Duvan Zapata (Napoli-Porto 2-2, 20 marzo 2014) Gonzalo Higuain (Napoli-Sparta Praga 3-1, 18 settembre 2014) Dries Mertens (Napoli-Sparta Praga 3-1, 18 settembre 2014) Dries Mertens (Napoli-Sparta Praga 3-1, 18 settembre 2014) Marek Hamsik (Slovan Bratislava-Napoli 0-2, 2 ottobre 2014) Gonzalo Higuain (Slovan Bratislava-Napoli 0-2, 2 ottobre 2014) Jonathan De Guzman (Napoli-Young Boys 3-0, 6 novembre 2014) Jonathan De Guzman (Napoli-Young Boys 3-0, 6 novembre 2014) Jonathan De Guzman (Napoli-Young Boys 3-0, 6 novembre 2014) Dries Mertens (Napoli-Slovan Bratislava 3-0, 11 dicembre 2014) Marek Hamsik (Napoli-Slovan Bratislava 3-0, 11 dicembre 2014) Duvan Zapata (Napoli-Slovan Bratislava 3-0, 11 dicembre 2014) Henrique (Trabzonspor-Napoli 0-4, 19 febbraio 2015) Gonzalo Higuain (Trabzonspor-Napoli 0-4, 19 febbraio 2015) Manolo Gabbiadini (Trabzonspor-Napoli 0-4, 19 febbraio 2015) Duvan Zapata (Trabzonspor-Napoli 0-4, 19 febbraio 2015) Jonathan De Guzman (Napoli-Trabzonspor 1-0, 26 febbraio 2015) Gonzalo Higuain (Napoli-Dinamo Mosca 3-1, 12 marzo 2015) Gonzalo Higuain (Napoli-Dinamo Mosca 3-1, 12 marzo 2015) Gonzalo Higuain (Napoli-Dinamo Mosca 3-1, 12 marzo 2015) Gonzalo Higuain (Wolfsburg-Napoli 1-4, 16 aprile 2015) Marek Hamsik (Wolfsburg-Napoli 1-4, 16 aprile 2015) Marek Hamsik (Wolfsburg-Napoli 1-4, 16 aprile 2015) Manolo Gabbiadini (Wolfsburg-Napoli 1-4, 16 aprile 2015) José Callejon (Napoli-Wolfsburg 2-2, 23 aprile 2015) Dries Mertens (Napoli-Wolfsburg 2-2, 23 aprile 2015) David Lopez (Napoli-Dnipro 2-2, 7 maggio 2015) José Callejon (Napoli-Bruges 5-0, 17 settembre 2015) Dries Mertens (Napoli-Bruges 5-0, 17 settembre 2015) Dries Mertens (Napoli-Bruges 5-0, 17 settembre 2015) Marek Hamsik (Napoli-Bruges 5-0, 17 settembre 2015) José Callejon (Napoli-Bruges 5-0, 17 settembre 2015) Dries Mertens (Legia Varsavia-Napoli 0-2, 1 ottobre 2015) Gonzalo Higuain (Legia Varsavia-Napoli 0-2, 1 ottobre 2015) José Callejon (Midtjylland-Napoli 1-4, 22 ottobre 2015) Manolo Gabbiadini (Midtjylland-Napoli 1-4, 22 ottobre 2015) Manolo Gabbiadini (Midtjylland-Napoli 1-4, 22 ottobre 2015) Gonzalo Higuain (Midtjylland-Napoli 1-4, 22 ottobre 2015) Omar El Kaddouri (Napoli-Midtjylland 5-0, 5 novembre 2015) Manolo Gabbiadini (Napoli-Midtjylland 5-0, 5 novembre 2015) Manolo Gabbiadini (Napoli-Midtjylland 5-0, 5 novembre 2015) Christian Maggio (Napoli-Midtjylland 5-0, 5 novembre 2015) José Callejon (Napoli-Midtjylland 5-0, 5 novembre 2015) Vlad Chiriches (Bruges-Napoli 0-1, 26 novembre 2015) Nathaniel Chalobah (Napoli-Legia Varsavia 5-2, 10 dicembre 2015) Lorenzo Insigne (Napoli-Legia Varsavia 5-2, 10 dicembre 2015) José Callejon (Napoli-Legia Varsavia 5-2, 10 dicembre 2015) Dries Mertens (Napoli-Legia Varsavia 5-2, 10 dicembre 2015) Dries Mertens (Napoli-Legia Varsavia 5-2, 10 dicembre 2015) Marek Hamsik (Napoli-Villarreal 1-1, 25 febbraio 2016) Adam Ounas (Napoli-Lipsia 1-3, 15 febbraio 2018) Piotr Zielinski (Lipsia-Napoli 0-2, 22 febbraio 2018) Lorenzo Insigne (Lipsia-Napoli 0-2, 22 febbraio 2018) Lorenzo Insigne (Zurigo-Napoli 1-3, 14 febbraio 2019) José Callejon (Zurigo-Napoli 1-3, 14 febbraio 2019) Piotr Zielinski (Zurigo-Napoli 1-3, 14 febbraio 2019) Simone Verdi (Napoli-Zurigo 2-0, 21 febbraio 2019) Adam Ounas (Napoli-Zurigo 2-0, 21 febbraio 2019) Arkadiusz Milik (Napoli-Salisburgo 3-0, 7 marzo 2019) Fabian (Napoli-Salisburgo 3-0, 7 marzo 2019) autogol Jerome Onguene (Napoli-Salisburgo 3-0, 7 marzo 2019) Arkadiusz Milik (Salisburgo-Napoli 3-1, 14 marzo 2019) Matteo Politano (Real Sociedad-Napoli 0-1, 29 ottobre 2020) Diego Demme (Rijeka-Napoli 1-2, 5 novembre 2020) autogol Filip Braut (Rijeka-Napoli 1-2, 5 novembre 2020) autogol Armando Anastasio (Napoli-Rijeka 2-0, 26 novembre 2020) Hirving Lozano (Napoli-Rijeka 2-0, 26 novembre 2020) Dries Mertens (AZ Alkmaar-Napoli 1-1, 3 dicembre 2020) Piotr Zielinski (Napoli-Real Sociedad 1-1, 10 dicembre 2020) Piotr Zielinski (Napoli-Granada 2-1, 25 febbraio 2021) Fabian (Napoli-Granada 2-1, 25 febbraio 2021) Victor Osimhen (Leicester-Napoli 2-2, 16 settembre 2021) Victor Osimhen (Leicester-Napoli 2-2, 16 settembre 2021)

Di seguito la classifica cannonieri della SSC Napoli in Europa League (esclusi playoff: due gol per Cavani, uno per Lavezzi)

Edinson Cavani 12 Gonzalo Higuain 10 Dries Mertens 10 Marek Hamsik 8 José Callejon 7 Manolo Gabbiadini 6 Lorenzo Insigne 4 Jonathan De Guzman 4 Piotr Zielinski 4 Eduardo Vargas 3 Duvan Zapata 3 Blerim Dzemaili 2 Adam Ounas 2 Arkadiusz Milik 2 Fabian 2 Victor Osimhen 2 Luigi Vitale 1 Ezequiel Lavezzi 1 Gokhan Inler 1 Goran Pandev 1 Henrique 1 David Lopez 1 Omar El Kaddouri 1 Christian Maggio 1 Vlad Chiriches 1 Nathaniel Chalobah 1 Simone Verdi 1 Matteo Politano 1 Diego Demme 1 Hirving Lozano 1