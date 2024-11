UEFA Europa League, si sta giocando ora AZ-Galatasaray, quinta giornata del girone unico. Stasera l'ex attaccante del Napoli Victor Osimhen ha trovato l'ennesimo gol stagionale mettendo a segno il pareggio dell'1-1 in trasferta sul campo olandese di Alkmaar. Colpo di testa da posizione defilata e palla in rete, anche se il gol è stato convalidato come autorete di Peer Koopmeiners.

