Atalanta-Bayer Leverkusen dove vederla in tv: partita in chiaro, scelto il canale

Dove vedere Atalanta Bayer Leverkusen, finale di Europa League 2023-24? Si giocherà questa sera 22 maggio ore 21:00 la partita finale Europa League Atalanta Bayer Leverkusen, dove vederla in tv? Ci sono tre canali disponibili per la partita.

Atalanta-Bayer Leverkusen: dove vederla in tv

Ultime notizie calcio - Atalanta Leverkusen dove vederla in tv oggi - Tutto pronto per quella che sarà la partita, l'ultima dell'edizione del torneo Uefa, che sancirà chi sarà il vincitore tra l'Atalanta di Gasperini e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che non ha ancora perso nemmeno una partita da inizio stagione in tutte le competizioni. Atalanta Bayer Leverkusen dove vederla in tv, vediamo quali sono le possibilità di visione in tv della gara.

La finale di Europa League sarà possiible vederla anche in chiaro gratis grazie alla Rai che ha acquistato Atalanta-Bayer Leverkusen. Ecco come vedere Atalanta-Leverkusen: