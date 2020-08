Venerato a CN24: "Under-Napoli, manca l'accordo. Il turco chiede 3 mln l'anno, Milik 5 alla Roma"

Ciro Venerato, collega RAI, ha rilasciato un'intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli non trova ancora l'accordo con il turco Under. In giornata nuovi contatti infruttuosi col suo entourage. Il club azzurro offre 2 miloni più mezzo milione di bonus al giocatore che al momento resta fermo sulle sue posizioni. Chiede infatti 3 miloni netti annuì .Nei prossimi giorni nuove call conference con il suo agente per chiudere il cerchio. Anche la Roma sta provando a chiudere il cerchio con gli agenti di Milik. Il polacco chiede 5 netti alla Roma. La stessa cifra che gli garantiva la Juve".