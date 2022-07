Venerato a CN24: "Kim Min-jae-Napoli, dalla Premier pronti a soffiarlo ad ADL. Le ultime su Diallo e Akanji"

Ciro Venerato, giornalista della Rai, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato in onda sul canale 79 del DTT:

"Il Rennes voleva pagare la clausola per Kim Min-jae, il giocatore stesso aveva accettato la destinazione. Oggi doveva effettuare le visite mediche. Il responsabile medico del Rennes era tornato dalle ferie. Il Napoli si è fatto vivo nel fine settimana e ha alzato l'offerta. Al giocatore 2,5mln, cifra accordata con il Fenerbahçe. Ieri notte, sono arrivate telefonate dalla Premier League, due club, che gli offrono 3mln. A Napoli sanno che i club di Premier possono stravolgere tutto e De Laurentiis non l'ha presa bene. Giuntoli sta valutando anche altre piste. C'è Akanji del Borussia Dortmund, ma fino a ieri c'era solo il Napoli, ora l'Inter, se dovesse saltare Bremer, potrebbe pensarci. Diallo ha un vantaggio, da meno 48 ore non è più nei radar del Milan. Va limato più l'accordo con il giocatore che con il Psg. In piedi anche la pista Acerbi e Lindelof. Se Kim stasera dice no alla Premier, sarà un giocatore del Naoli".