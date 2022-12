Scambio Zanoli-Bereszynski e novità Sirigu, ecco la strategia dei club: le cifre | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio - Un affare che potrebbe lasciare tutti contenti. Gli azzurri troverebbero un sostituto più esperto per Di Lorenzo ed al tempo stesso lasciare all'ex Carpi la possibilità di trovare un minutaggio più ampio in questa seconda parte di stagione. Con lo scambio Zanoli-Bereszynski vincono tutti. L'affare è già incardinato per grandi linee: scambio di prestiti, con la Samp che va a pagare la restante parte dello stipendio di Zanoli (circa 40.000 € da qui a giugno), mentre il Napoli farebbe lo stesso con quello dell'esterno polacco (poco più di 200.000 € per i prossimi 6 mesi).

Bereszynski al Napoli, la Samp punta al riscatto da parte degli azzurri

Secondo quanto appresso in esclusiva dalla nostra redazione, il club blucerchiato, desideroso di fare cassa, vorrebbe tuttavia inserire la possibilità di un obbligo o almeno diritto di riscatto per Bereszynski da qui alla fine della stagione a circa 4 milioni di euro. Difficile, difficilissimo che Giuntoli accetti la prima ipotesi, più probabile la seconda.

Sempre sul fronte blucerchiato, si registra l'apertura della Sampdoria al ritorno alla base di Nikita Contini, concludendo anzitempo il suo prestito in nome del buon rapporto tra le due società. Tutto dipenderà tuttavia dalle condizioni di Salvatore Sirigu e da quante garanzie potrà dare quest'ultimo dal punto di vista fisico e progettuale.