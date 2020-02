RTL, Manzo a CN24: "Mi aspetto Elmas titolare anche a Brescia. Il calcio italiano è lieto della defaillance del Napoli. Mertens e Callejon? In Cina c'è il Coronavirus"

Ultimissime calcio Napoli - minciato parlando di sangue, ora di veleno. Ci vuole, bisogna combattere contro il calcio italiano che è lieto della defaillance del Napoli. Il Napoli può pensare di giocare un po’ più avanti di come ha fatto con l’Inter e col Cagliari, però l’atteggiamento conservatorio di Gattuso ha fruttato. Il Brescia deve vincere anche se non ha le caratteristiche di una squadra che propone un bel calcio. Con Corini ogni tanto il gioco si vedeva, spero che Cellino abbia sbagliato a fare il cambio tecnico. Ho visto ampi spezzoni delle partite del Brescia e dico che se il Napoli azzecca tattica ed atteggiamento porterà via i tre punti. Elmas? Lui e Demme sono quelli che danno maggiore equilibrio al Napoli, copre un po’ di più una fascia. Me l’aspetto titolare anche a Brescia. Meret? Sta parlando col Napoli per il rinnovo contrattuale, ma il ragazzo è proiettato verso un grande futuro. Vuole restare in orbita nazionale e se il Napoli non gli dà questa possibilità che può dargliela? Il ragazzo dovrebbe rifletterci e restare a Napoli. Mertens e Callejon? Il Coronavirus dice che in Cina non si può andare (scherza ndr.). Anche in Inghilterra credo che arriveranno mazzolate per i club di vertice come accaduto al City. La politica del Napoli può essere favorita in questo momento. Se abbiamo preso Petaga e Rrahmani vuol dire che c’è un ridimensionamento del monte ingaggi”.