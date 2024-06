Rinnovo Meret, si lavora per trovare l'intesa: piace a Conte, intanto spunta una volontà comune tra le parti | ESCLUSIVA

Quale sarà il futuro di Alex Meret? Se lo chiedono i tifosi del Napoli, se lo chiede lo stesso portiere che, al termine delle ultime stagioni è stato sempre messo in dubbio e, due anni fa, addirittura è stato ad un passo dallo scambio con lo Spezia. L'arrivo di Antonio Conte, però, può cambiare nuovamente le carte in tavola e rendere l'estremo difensore più tranquillo per il futuro.

Rinnovo Meret si lavora per trovare l'intesa

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, il futuro di Alex Meret dovrebbe essere ancora a Napoli, con la maglia azzurra, anche oltre il 2025, anno di scadenza del suo contratto. Infatti, l'estremo difensore ha avuto un colloquio individuale con il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, come fatto, tra l'altro, da tutti i calciatori, prima della fine del campionato e, con il suo procuratore, sono state gettate le basi per il prolungamento del contratto. La volontà è quella di restare in azzurro, trovando un accordo che possa soddisfare, anche economicamente, le due parti. Intanto, cosa da non sottovalutare per la fumata bianca, piace ad Antonio Conte che gli consegnerebbe le chiavi della porta da difendere. Insomma, le basi per trovare un accordo sono state gettate, ora servirà, però, lavorare per la classica fumata bianca che non è prevista nel giro di pochi giorni.

