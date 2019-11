ESCLUSIVA - Fabian Ruiz-Napoli, si continua a trattare. C'è distanza sulla clausola, ma il giocatore apre al rinnovo

Calciomercato Napoli - Continua la trattativa per il rinnovo di Fabian Ruiz in casa Napoli. Le parti continuano a discutere per trovare una soluzione per il prolungamento dell'avventura dello spagnolo in azzurro. Il giocatore si è detto propenso ad accettare un aumento dell'ingaggio a 4,5 mln netti a stagione ma non vorrebbe una clausola che supererebbe i 100 mln.

Rinnovo Fabian Ruiz Napoli, gli aggiornamenti

Il Napoli, sembra fermo sui 160, ma Fabian Ruiz accetterebbe una clausola così alta solo con un ingaggio nettamente superiore a quello proposto visto che ha ricevuto offerte con ingaggio di 6,5 mln netti da top club europei.

Al momento comunque non c'è fretta, visto che il ragazzo ha un contratto ancora molto lungo e c'è quindi tempo a disposizione per trovare un compromesso.Da sottolineare che tra le parti c'è l'assoluta predisposizione a trattare con tranquillità.

Il Napoli infatti può assolutamente gestire le eventuali offerte che arriveranno per Fabian visto che nel contratto attuale del giocatore non è presente alcuna clausola e la società è libera di dettare prezzo e condizioni del cartellino.

Fabian, da parte sua, è assolutamente riconoscente al Napoli, per non aver esitato minimamente a pagare la clausola di 30 mln per strapparlo al Betis e averlo valorizzato in azzurro.

