Nuovo stadio Napoli, entro dicembre il dentro o fuori con Q8: non c'è solo De Laurentiis | ESCLUSIVA

Nuovo stadio Napoli - Settimane roventi per il nuovo stadio del Napoli. La trattativa si avvicina ad un punto di svolta, con Aurelio De Laurentiis ad un passo dall'accordo totale con Q8 Italia per l'acquisizione dei terreni appartenenti ad un'area di circa 25 ettari nell'ex raffineria, delimitata da via De Roberto e dalla Strada Provinciale delle Brecce. La trattativa può chiudersi per una cifra di oltre 20 milioni di euro, come emerso anche dalle ultime indiscrezioni.

Nuovo stadio Napoli, entro dicembre il dentro o fuori con Q8: il Comune non si opporrà

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24, entro dicembre è previsto il dentro o fuori nella trattativa con Q8. Entro tale orizzonte temporale, le parti saranno chiamate ad una decisione definitiva sulla realizzazione del progetto voluto e curato da Aurelio De Laurentiis per il nuovo stadio del Napoli. Per ottenere il via libera definitivo serve il placet del Comune di Napoli, che non si opporrà alla costruzione di un secondo stadio all'interno della città.

La possibile creatura di ADL, presa in carico dall'architetto Bruno Discepolo e Carolina Zavanella, non andrà ad influire con il progetto di ristrutturazione del Maradona in vista di Euro 2032. Anzi, l'interesse del Sindaco Manfredi è quello di garantire una rinascita totale ad un'area oggi in attesa di un nuovo destino e che già in passato aveva attirato altri interlocutori privati per una riqualificazione.

Area Q8 a Napoli, non c'è solo De Laurentiis: può nascere un nuovo quartiere

Interlocutori che le fonti ci assicurano sempre vigili sui terreni: già bonificati e con un grande potenziale di costruzione, l'area di proprietà della Q8 fa gola anche ad altri investitori. Nessuna concorrenza attualmente registrata, ma solo qualche pacato interesse.

La priorità delle parti in gioco è la trattativa con Aurelio De Laurentiis, oggi l'interlocutore più credibile e concreto per la riqualificazione della zona orientale di Napoli. L'idea è quella di donare alla città un nuovo quartiere, capace di rilanciare una delle aree potenzialmente più interessanti della città. E il nuovo stadio farebbe da viatico per il rilancio e la gentrificazione della stessa, anche nell'interesse del Comune di Napoli.