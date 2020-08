Napoli su Veretout? Ieri ha incrociato Giuntoli a cena, fitto colloquio tra i due: il francese resta nella lista degli obiettivi [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Nella giornata di ieri Jordan Veretout, centrocampista della Roma, era a Napoli e ha fatto visita alla scuola calcio ASD Micri:

"Piacevole incontro con il giocatore della scuderia MARAT Football Management, Jordan Veretout della Roma, accompagnato dall'agente Mario Giuffredi. Si intensificano sempre più i rapporti tra la nostra scuola calcio e la MARAT: avanti, in sinergia, verso la stessa direzione"

Veretout

Calciomercato: Veretout-Napoli, incontro con Giuntoli

Il rapporto tra Veretout e la città di Napoli è duraturo, così come l'interesse del club azzurro nei confronti del calciatore sin dai tempi della Fiorentina. Nella serata di ieri, per aumentare le speculazioni sulla voce - concreta - di mercato, si aggiunge un dettaglio interessante: a cena nel ristorante Terrazza Calabritto, seduti a tavoli diversi, c'era Jordan Veretout ma soprattutto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

Come raccolto da CalcioNapoli24, è avvenuto un fitto colloquio tra i due: novità di mercato in vista? Per ora la mente è a Barcellona per la Champions League, ma il Napoli si mantiene pronto sul mercato e Veretout è uno dei nomi sempre presenti nella lista del club azzurro.

