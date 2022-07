Napoli-Lacroix, il Wolfsburg pronto allo sconto: cifre e dettagli | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. L'addio di Kalidou Koulibaly è un'ipotesi sempre più concreta. Come anticipato la settimana scorsa, il Chelsea ha avuto buon gioco con un'offerta da far tremare le vene e i polsi, mentre agli azzurri andrà una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Lacroix Napoli calciomercato

Napoli su Lacroix, cifre e dettagli

Ad oggi, con il senegalese sempre più lontano da Napoli, il ds Cristiano Giuntoli ha davanti a sè forse la sfida più difficile della sua esperienza partenopea: sostituirlo, in tempi rapidi, con un profilo che possa dare garanzie già nell'immediato. Tra i nomi che piacciono, come vi abbiamo già raccontato nelle ultime ore, c'è Maxence Lacroix.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la sua valutazione nelle ultime ore si è abbassata in maniera considerevole. Qualche mese fa il Wolfsburg ha rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro: c'è da scommettere che in questa sessione possano bastarne anche ventidue. Nell'ultima stagione è sceso in campo per 36 volte, diventando uno dei pilastri per il tecnico del club tedesco Niko Kovac.