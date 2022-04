Hickey-Napoli, martedì De Laurentiis l'ha chiesto a Bigon: fissato il prezzo, è super asta! | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Trovano conferme le indiscrezioni lanciate dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del Napoli calcio, circa l'offerta del club azzurro per il duttile esterno scozzese Aaron Hickey, protagonista di una super stagione in rossoblu. La nostra redazione ha cercato di raccogliere più dettagli dopo la notizia lanciata in diretta da Valter De Maggio dopo l'intervento a Radio Goal dell giornalista Marcato Cattaneo di Dazn, che aveva intervistato De Laurentiis in una one to one a Castel Volturno.

Hickey-Napoli, telefonata De Laurentiis-Bigon

Calciomercato Napoli Hickey

CalcioNapoli24 ha contattato fonti molto vicine al club felsineo che hanno confermato tutto, aggiungendo alcuni dettagli clamorosi: De Laurentiis in persona martedì ha chiesto ufficialmente Aaron Hickey all'ex ds Riccardo Bigon. L'esterno scozzese, autentica rivelazione della Serie A, è stata un'assoluta scoperta dello scouting Bologna guidato da Marco Zunino, proprio colui che insieme a Bigon ha fatto la fortuna di De Laurentiis sotto la gestione Benitez segnalando giocatori che hanno fatto la storia del club partenopeo come Koulibaly, Mertens, Callejon, Jorginho, etc etc.

Hickey al Napoli? Sfida calciomercato Milan Juve

Hickey, riserva di Robertson con la nazionale scozzese, è stato scovato durante il primo lockdown quando il suo ex club, l'Hearts of Midlothian, stagnava nell'ultima posizione in classifica. Il Bologna ha creduto nella segnalazione di Zunino senza mai andarlo a visionare sul campo, un vero e proprio colpo di fulmine che si è rivelata poi una straordinaria intuizione con potenziale super plusvalenza.

Quanto vale Hickey?

Il Bologna ha fissato il prezzo di partenza: 20 milioni di euro. Oltre all'offerta ufficiale di De Laurentiis si sono fatte avanti anche Milan, Juventus, Fiorentina, Arsenal, Newcastle e West Ham, a dimostrazione dell'enorme potenziale del ragazzo. Già a gennaio sono state rifiutate alcune offerte, la situazione però potrebbe cambiare nella finestra estiva.

