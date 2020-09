Napoli su Deulofeu, chieste informazioni all'agente ma il giocatore accetterebbe solo in un caso: i dettagli [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Arrivano nuove indiscrezioni in merito alla campagna acquisti del Napoli per la stagione 2020-2021. Il reparto in cui ancora manca un tassello importante è quello degli esterni d'attacco. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il Napoli ha chiesto informazioni su Gerard Deulofeu al suo agente. Il club azzurro al momento non ha avanzato nessuna offerta. Tuttavia il ragazzo non vuole andare al Napoli e accetterebbe il trasferimento solo in mancanza di alternative.

Napoli su Deulofeu, ma il giocatore non gradisce l'azzurro

Anche la Lazio ha chiesto di Deulofeu e il giocatore preferisce andare a Roma a giocare la Champions piuttosto che venire al Napoli. Difficile che sia il Napoli che la Lazio possano arrivare il giocatore perchè lo chiederanno in prestito con diritto di riscatto mentre il Watford chiede 20 mln per la cessione a titolo definitivo. Il giocatore interessa anche al Valencia.

RIPRODUZIONE RISERVATA